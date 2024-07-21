Taksim'de Suruç Katliamı anması... Polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı!
Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'de anma yapmak isteyen Gençlik Örgütü üyelerine polis müdahale etti. Gözaltılar sebebiyle Kadıköy'de eylemine devam edemeyen grup Taksim'e çıktı. Grubu İstiklal Caddesi'nde polis durdurmaya çalıştı, Taksim Meydanı'nda da gözaltına alınanlar oldu.
İstanbul'da Kadıköy'de bir araya gelen Gençlik Örgütü Üyeleri Suruç Katliamı'nı 9. yılında protesto etti.
Polisin müdahalesiyle birçok eylemci gözaltına alındı. Kadıköy'de eylemine devam edemeyen grup Taksim Meydanı'na yürüdü.
İstiklal Cadde'sinde sivil ve resmi polislerin durdurmaya çalıştığı Gençlik Örgütü üyeleri Taksim'e çıkarak eylem yaptı. Taksim Meydanı'nda polisin müdahalesi ile birçok eylemci gözaltına alındı.
32 KİŞİ'DEN 10'U SERBEST
Öte yandan Ankara'da akşam saatlerinde Yüksel Caddesi'nde Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş yaparken polisin gözaltına aldığı 32 kişiden 10'u serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- Sıralama değişmedi!
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!
- 'Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir'
- 16 kente 'sarı kodlu' uyarı!
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- Hemzemin geçitte facia
- Onayı alan şirket madeni büyütüyor