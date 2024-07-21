Taksim'de Suruç Katliamı anması... Polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı!

Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'de anma yapmak isteyen Gençlik Örgütü üyelerine polis müdahale etti. Gözaltılar sebebiyle Kadıköy'de eylemine devam edemeyen grup Taksim'e çıktı. Grubu İstiklal Caddesi'nde polis durdurmaya çalıştı, Taksim Meydanı'nda da gözaltına alınanlar oldu.

ANKA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 00:34
Taksim'de Suruç Katliamı anması... Polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı!
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İstanbul'da Kadıköy'de bir araya gelen Gençlik Örgütü Üyeleri Suruç Katliamı'nı 9. yılında protesto etti.

Polisin müdahalesiyle birçok eylemci gözaltına alındı. Kadıköy'de eylemine devam edemeyen grup Taksim Meydanı'na yürüdü.

İstiklal Cadde'sinde sivil ve resmi polislerin durdurmaya çalıştığı Gençlik Örgütü üyeleri Taksim'e çıkarak eylem yaptı. Taksim Meydanı'nda polisin müdahalesi ile birçok eylemci gözaltına alındı.

32 KİŞİ'DEN 10'U SERBEST

Öte yandan Ankara'da akşam saatlerinde Yüksel Caddesi'nde Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş yaparken polisin gözaltına aldığı 32 kişiden 10'u serbest bırakıldı.


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