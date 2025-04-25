Taksi şoförünü darbeden İngiliz boksöre ilişkin yeni gelişme

Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbederek ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere uyruklu boksör adliyeye sevk edildi.

Taksi şoförünü darbeden İngiliz boksöre ilişkin yeni gelişme
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:23

Taksi şoförü Kadir Biçer (56) İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi. Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"SURATI DAĞILMIŞ VAZİYETTE"

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söyledi.

Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette" dedi.


Etiketler: #eyüpsultan #Boksör #Taksi Şoförü

İlgili Haberler

İmamoğlu'suz Taksim'de ilk 23 Nisan töreni... CHP'den bir ilk: Parti çelengi üzerinde dikkat çeken yazı

İmamoğlu'suz Taksim'de ilk 23 Nisan töreni... CHP'den bir ilk: Parti çelengi üzerinde dikkat çeken yazı
İstanbul'da 6.2'lik deprem... Yurttaşlar Taksim Gezi Parkı'na sığındı: Kurdukları çadırların çoğu kaldırıldı!

İstanbul'da 6.2'lik deprem... Yurttaşlar Taksim Gezi Parkı'na sığındı: Kurdukları çadırların çoğu kaldırıldı!
Tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan avukat Selçuk Kozağaçlı’dan ‘1 Mayıs’ mesajı: ‘Taksim’de olurdum’

Tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan avukat Selçuk Kozağaçlı’dan ‘1 Mayıs’ mesajı: ‘Taksim’de olurdum’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler