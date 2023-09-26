Taksi sorunu bir kente daha sıçradı: Artışı iptal edildi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:04

Güncelleme: 26.09.2023 - 13:54

Derepazarı Belediyesi, 2020 yılında ilçe merkezinde nüfus artışına bağlı, yetersiz kaldığı gerekçesiyle mevcut taksi sayısının artması için meclis kararı aldı. 57 taksicinin hizmet verdiği ilçede 8 taksi plakası için ihaleye çıkıldı.

Durak bünyesinde ilçede hizmet veren bazı taksi sahipleri, durumu yargıya taşıyarak, kamu yararı taşımadığını ve haksız rekabet oluşturacağını öne sürdükleri ihalenin iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davacı taksiciler, 189 bin TL'den başlayan fiyata açılan ihalede, yeterli duyuru yapılmadığını da iddia etti.

Yapılan incelemeler sonrası karar veren mahkeme; taksi ihtiyacının somut verilerle ortaya konulmadığı ve ‘Devlet İhale Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle 8 yeni ticari plakanın, ihale ve satışının iptaline hükmetti. Kararla ihale süreci durdurulurken belediye ise üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu.

“KAMU YARARI YOK”

Davayı yargıya taşıyan taksicilerin avukatlarından Yağmur Zaman, ihalenin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, "Müvekkillerim yapılacak ihaleyi şifahen duymuşlar. Taksi durağı başkanı vasıtasıyla da bize ulaştılar. Yeterince kazanç elde edemiyorlar. Bu nedenle Derepazarı Belediyesi’nin 8 taksi plakasının satmasının herhangi bir kamu yararı olmadığı, aksine bir rekabet ortamı oluşturacağını bize ilettiler. Biz de bu doğrultuda iptal davası açtık. Bu davada dayandığımız temel sebeplerden birisi kamu yararı olmamasıydı. Diğeri ise bu ihalelerin devlet ihale kanununa uygun bir şekilde duyurulmamış olmasıydı. Neticede açtığımız davayı kazandık. Davalı belediyenin itirazı nedeniyle dava şu an bir üst mahkemede, ancak biz oradan da lehimize sonuç geleceğini yerel mahkemenin hukuku uygun kararının onanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

“DAVAYI KAZANDIK AMA MUTLU OLAMIYORUZ”

Taksi durağı başkanı Mehmet Güneş, "İlçede taksi plakasına ihtiyaç yoktur. İlçemiz giriş ve çıkışı 800 metrelik bir alana sahip. İlçemizde şu anda 4 durağımız var. Ben 24 senedir taksicilik yapıyorum. İlçemiz son zamanlarda çok göç verdi. İlçemizde sadece yazın belirli dönemler nüfus yoğunluğu yaşanmakta. İlçede 'taksi durağına ihtiyaç vardır' diyen encümenler bile buradan göç edip, yaz aylarında buraya geliyorlar. Burada kışın ne olduğunu bilmiyorlar. Buna karşı çıktık, davayı kazandık ama mutlu olamıyoruz. Son aşamayı gördükten sonra mutluluğumuzu yaşayacağız. Sevincimizi içimizde yaşıyoruz” dedi.

“HİÇ İŞE GİTMEDİĞİMİZ DÖNEMLER VAR”

Taksici Zafer Küçük de “Davayı kazandığımız için çok mutluyuz. Ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyoruz. Şu anda yeni taksi plakasına ihtiyaç yok. Kazancımız yerinde değil; yakıt paramızı alamadığımız, hiç işe gitmediğimiz dönemler var. Buna rağmen yeni plaka verildi. Sadece yaz dönemlerinde biraz yoğunluk oluşuyor. 9 ve 10'uncu aylardan sonra kontak kapatıp eve gittiğimiz oluyor” diye konuştu.

“DURAKLARIN KAZANCI BELLİ”

Taksici Mehmet Ali Güneş ise "Var olan taksilerin ve durakların kazancı belli. Bu pastanın bölünmesi insanların evine az değil, hiç ekmek götürememesi anlamına gelir. Mahkemenin bu kararı bozması son derece doğrudur" ifadelerini kullandı.