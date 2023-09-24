Bebek'teki çifte cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Taksiciyi savununca bıçaklanmışlar!
Beşiktaş Bebek’te çıkan kavgada öldürülen 2 gencin, iş çıkışı geldikleri meydanda taksiciye küfür ve hakaret eden alkollü 5 kişilik bir gruba tepki göstermeleri sonucu bıçaklandıkları ortaya çıktı. Polisin yakaladığı saldırganların ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bebek Cevdetpaşa Caddesi’nde dün saat 01.30 sıralarında meydana gelene olayda, sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesailerinin bitmesi sonrasında eve gitmek için meydana gelmişlerdi.
Burada taksi bekleyen iki genç, bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
TAKSİCİYİ SAVUNDUKLARI İÇİN BIÇAKLANMIŞLAR
Edinilen bilgiye göre tekne çalışanı iki genç, mesai bitimi geldikleri meydanda taksi beklemeye başladı. O esnada meydanda bekleyen taksiciye, 4’ü erkek 1’i kızdan oluşan 5 kişilik bir grup küfür ve hakaret etti. Bunu duyan iki genç ise taksiciyi savunarak gruba tepki gösterdi.
Tepki üzerine grup, tartıştıkları iki genci çıkan kavgada bıçakladı. Vücutlarına aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
5 KİŞİLİK GRUP BAĞCILAR’DA YAKALANDI
Öte yandan, olaydan sonra kaçan 5 şüphelinin Bağcılar’da polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şahısların Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgularının sürdüğü ve önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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