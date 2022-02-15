Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?

15 Şubat 2022 Salı, 13:49

İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binerek Beylikdüzü’ne gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcular, iddialara göre taksici tarafından Esenyurt’a götürüldü.

Kendilerini Beylikdüzü’ne getirdiğini söyleyen taksici ile arasında tartışma yaşanırken, yolcular çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.





Taksi şoförü ise o anlarda, "Burası Beylikdüzü" diyerek kendini savundu. Yolcular vatandaşların çevirisi ile taksi şoförüne bulundukları bölgenin Esenyurt olduğunu anlatmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.