Taksici temsilcileri, İBB'nin taksi plakası tahsisine ilişkin yeni uygulamasını yargıya taşıyacak

19 Ekim 2021 Salı, 15:54

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, İBB'nin yaptıklarının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini belirten Aksu,"Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.