Murat Ongun'dan 'taksi' paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun devam eden taksi tartışması ile ilgili yeni bir paylaşım yaparak "İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifinin 9. kez oy çokluğu ile reddedilmesi gündemde yerini korurken, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı gündem olmuştu.
İmamoğlu, paylaşımında, "İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak" demişti.
YARIN BAŞLIYOR
İmamoğlu'nun paylaşımının ardından bir sosyal medya paylaşımı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.
Ongun, İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabının yarın hayata geçeceğini ifade etti.
"YENİ DÖNEM"
Ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor" diyen Ongun, "Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Ongun'un paylaşımı şu şekilde:
İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 18, 2021
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