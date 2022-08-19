Taksiciden, Koreli turiste 'taksimetre' oyunu: 200 lira istedi
İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı. O anlar, Twitter'da da gündem oldu.
İstanbul'da Koreli bir turist, gitmek istediği yere götürmesi için taksiye bindi. O sırada sosyal medya hesabından canlı yayında olan turist, taksiciye gideceği adresi söyledi. Ancak taksicinin taksimetreyi açmadığını gören turist, taksimetre hatırlatması yaptı.
CANLI OLARAK YAYIMLADI
Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi. Turistin ücreti fazla bulması üzerine, taksici fiyatı 150 liraya indirdi. Taksideki bu anlar, turistin sosyal medya hesabından canlı yayımlandı.
Taksici ve turist arasında geçen pazarlığı ise bir Türk sosyal medya hesabından paylaşarak "Taksici, yabancı turiste taksimetre açmayı reddediyor. Taksimetre ile belki 70 lira tutacak yere başta 200, sonra 150 lira ücret istiyor" dedi.
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