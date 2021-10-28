Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı: "Ya yolcu olarak binseydim?"

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:57

Muhabir Kübra Demir, taksicilerin protestosunu haberleştirirken saldırıya uğradığını söyledi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken taksicilerin biri üzerime yürüdü, hakaret etti ve ithamlarda bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım, elimde mikrofon varken yaşadım hem de. Ya o taksicinin arabasına yolcu olarak binseydim?" ifadesini kullandı.



