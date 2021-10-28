Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı: "Ya yolcu olarak binseydim?"

HaberTürk TV muhabiri Kübra Demir, yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken taksicilerden birinin üzerine yürüdüğünü ve kendisine hakaret ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 11:57
Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı:
Abone Ol google-news

Muhabir Kübra Demir, taksicilerin protestosunu haberleştirirken saldırıya uğradığını söyledi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken taksicilerin biri üzerime yürüdü, hakaret etti ve ithamlarda bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım, elimde mikrofon varken yaşadım hem de. Ya o taksicinin arabasına yolcu olarak binseydim?" ifadesini kullandı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler