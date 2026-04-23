Taksicileri bile şaşırtan karar... Tarih belli oldu: Takside artık bu kağıt otomatik alınacak

Taksicilerin yüklü miktarda vergi ödeyeceği ve otomatik fiş üreten Taksi Mali Cihazı'na ilişkin teknik kılavuz yayımlandı.

Taksiye binenler seyahatlerinin sonunda çıkan fişi otomatik olarak alacak.

Taksicilerin tamamını ilgilendiren vergilendirmeye ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesine çok az bir süre kaldı.

NTV'nin haberine göre; taksilerle ilgili meslek odaları ve otorite sayılan kişilerin vergi tutarlarının çok yüksek olduğunu, düşürülmesi gerektiğini belirtmesi ve siyasilerle iletişime geçmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı geri adım atmayarak Taksi Mali Cihazı Teknik Kılavuzu'nu yayımladı.

CİHAZ ÜRETİLMEYE BAŞLANACAK

Taksi Mali Cihazı'nın teknik kılavuzu yayımlandı. Buna göre üreticiler ilgili şartlara uyarak üretime geçecek ve cihazlar taksilere takılıp, taksimetreyle uyumlu olarak her seyahat sonunda yüzde 20 Katma Değer Vergili fiş üretecek. Bu fişler anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na internet üzerinden otomatik olarak aktarılacak.

Örnek vermek gerekirse günde 10 bin lira ciro çeken taksi 2 bin lira sadece KDV ödeyecek. Gelir vergisi, stopaj, gelir geçici vergisi gibi tutarlar da ilgili dönemlerde ödenecek.

Böylece taksi müşterileri seyahat sonunda otomatik olarak fiş alacak.

SON TARİH 1 EYLÜL 2026

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) 1/9/2026 tarihine kadar, teknik özellikleri taşıyan ve Bakanlıkça onay verilmiş Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorunda.

Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaklandı.

Bakanlık tarafından onay verilmiş Taksi Mali Cihaz bulunması şartıyla, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içerisinde, bu Tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanılması zorunlu oldu.

Ancak bu süre içerisinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise, yolcu taşımacılığına başlanmadan önce bu Tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanılması gerekecek.

Bakanlık tarafından tebliğ kapsamında verilen ilk onay tarihi arasında ilgili mevzuatı gereğince yeni plaka tahsisine bağlı olarak taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetine başlayan mükellefler, 1/1/2027 tarihinden itibaren tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanmaya başlamak zorunda.

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler, tebliğ kapsamında onay verilen Taksi Mali Cihazları kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içerisinde en az bir banka veya kuruluş ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan Taksi Mali Cihazlar aracılığıyla kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda oldu.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİK KILAVUZU YAYIMLADI

Şubat ayında duyurulan Taksi Mali Cihazı'na ilişkin süreç hızlı ilerliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Taksi Mali Cihazlar Kullanım Kılavuzu'nu 17 Nisan 2026 tarihinde yayımladı.

Bundan sonraki süreçte üreticiler kılavuza uygun cihazı üreterek satışa sunacak ve tüm taksi sahipleri bu cihazları araçlarına takarak gerçek usulde vergilendirilecek.