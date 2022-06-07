Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
İSTANBUL Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu müşteri, Fatih'te inerken taksiciye sahte 100 dolar verdi. Paradan şüphelenen taksicinin haber verdiği bekçiler, yabancı uyruklu müşteriyi yakaladı. Üzerinden sahte 150 dolar çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Fatih Aksaray'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu müşteri, Aksaray'a geldi. Müşteri, 300 lira tutan taksi ücreti karşılığında taksiciye 100 Dolar verdi. Paranın sahte olmasından şüphelenen taksici, devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçilerine durumu anlattı. Yabancı uyruklu müşteri ise bekçileri görünce yaya olarak kaçtı.
Mahalle bekçileri, kovaladıkları yabancı uyruklu müşteriyi, bir süre sonra yakaladı. Üzerinden 150 dolar çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
"100 DOLAR VERDİ ŞÜPHELENDİM"
Taksi şoförü, "Havalimanından geldi buraya. 300 lira verecekti, 100 Dolar verdi. Para üstü istedi, parası sahte çıktı. Halen daha paramı vermedi şikayetçiyim" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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