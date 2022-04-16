Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sahte dolar tuzağı
Beylikdüzü ve Esenyurt’ta, kimliği belirsiz kişiler, sosyal medya üzerinden satılan elektronik eşyaları sahte dolar ile aldı. Ürünlerini satan vatandaşlar, döviz bürosuna gidince gerçeği öğrenirken, şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk olay 5 Nisan Salı günü 23.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı.
Ozan Kaymaz, 32 bin lira değerindeki cep telefonunu sosyal medya üzerinden satılığa çıkardı. Yabancı uyruklu bir kişi, telefonu almak istediğini söyleyerek Kaymaz’dan evinin adresini istedi. Akşam saatlerinde adrese 1’i kadın 2 arkadaşı ile gelen yabancı uyruklu kişi, Kaymaz ile buluştu.
Telefonun ödemesini dolar ile yapacağını söylemesi üzerine mağdur adam satmaktan vazgeçti. Bunun üzerine 2 bin 250 Dolar’ı adamın üzerine atan yabancı uyruklular telefonu alarak olay yerinden bir otomobile binerek uzaklaştı.
Ertesi gün Aksaray’da bulunan bir döviz bürosuna giden Kaymaz, doların sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis merkezine giden Kaymaz, şikayetçi oldu. 3 yabancı uyruklunun adrese geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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