Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli operasyonla yakalandı

Bursa’da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yenişehir ilçesine kaçan şüpheli jandarma operasyonu ile yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 08:40
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli operasyonla yakalandı
Abone Ol google-news

Mudanya ilçesi Çepni köyünde , dün saat 20.00 sıralarında taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir’e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı.

Eskişehir’e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi’nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki T.S., taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarmanın sıkı takibine alındı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak yaptığı operasyon sonucu 19 yaşındaki T.S. adlı saldırgan Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Bursa haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da ekmeğe gizli zam! Fiyat değişmedi gramı değişti

Bursa'da ekmeğe gizli zam! Fiyat değişmedi gramı değişti
Bursa’da korkunç olay… Taksici 20 yerinden bıçaklanıp gasbedildi

Bursa’da korkunç olay… Taksici 20 yerinden bıçaklanıp gasbedildi
Valilik duyurdu: Bursa’da ambulanslara yazılan radar cezalar iptal oldu

Valilik duyurdu: Bursa’da ambulanslara yazılan radar cezalar iptal oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Adnan Oktar davasında ara karar!

Adnan Oktar davasında ara karar!
ABD'li bankacılık devi Bank of America'dan çarpıcı tahmin: Yıl sonunda dolar TL ne kadar olacak?

ABD'li bankacılık devi Bank of America'dan çarpıcı tahmin: Yıl sonunda dolar TL ne kadar olacak?
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı
YRP’li Elazığ Palu belediyesinden ‘kamelya’ hamlesi: Örf ve adetlere uygun değilmiş!

YRP’li Elazığ Palu belediyesinden ‘kamelya’ hamlesi: Örf ve adetlere uygun değilmiş!
Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı

Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı
Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: 'Tarihte eşi benzeri yok'

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: 'Tarihte eşi benzeri yok'
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”