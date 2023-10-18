Taksiciyi bıçakla öldürdü: Suç aletini beze sarıp bir işyerine emanet bıraktı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 20:58

Güncelleme: 18.10.2023 - 20:58

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Şeyhmüftü Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında; Şeyhmüftü Camii yanında bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Suat Sargın, duraktaki arkadaşlarıyla sohbet ederken yanına bir kişi, gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Sargın'la kısa bir süre yürüyen şüpheli, yanında bulunan bıçakla taksi şoförünü göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Suat Sargın, arkadaşları tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Burada tedaviye alınan Sargın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BIÇAĞI BEZE SARIP BİR İŞYERİNE EMANET VERMİŞ

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde cinayet zanlısının L.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Ekiplerin suç aletini sorması üzerine L.A., "Beze sardığım bıçağı olay yerinin yakınında bir telefon satıcısına emanet olarak bıraktım. Daha sonra geri alacaktım" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.