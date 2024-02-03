Taksiciyi öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa 'pişmanım' dedi

Yayınlanma: 03.02.2024 - 10:43

Güncelleme: 03.02.2024 - 10:43

İnfial yaratan taksici cinayetinde, saldırganın ifadesine ulaşıldı. İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal araçtayken bir anda aklına gasp fikrinin geldiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, mahkemede de aynı ifadeyi tekrarlayan saldırgan, bu defa 'pişmanım' dedi.

KIZINI ARAMIŞ

Erge’nin komşularından Aslan Kocalar ise katilin katlettiği taksici Erge’nin kızını aradığını anlattı. Kocalar “İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki ‘Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.’ Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, ‘herkese güvenme’ diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar.” dedi.

VURDUKTAN SONRA NASİHAT VERMİŞTİ

Aysal’ı gece saatlerinde yolda gören ve üşümemesi için aracına alan 2 çocuk babası taksici Oğuz Erge, saldırgana “Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” demişti. Saldırgan ise tabancasıyla vurduğu Erge’ye, “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” diye seslenmişti.

"SPONTANE GELİŞTİ"

Aysal, polisteki ifadesinde “Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklına geldiğini ve eylemi gerçekleştirdim” dedi. Aysal’ın mahkemede de aynı ifadesini tekrarlayıp, bu defa ‘Pişmanım’ dedi.