Taksiciyi öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa 'pişmanım' dedi

İzmir'de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü olan Oğuz Erge'yi tabancayla vurarak öldüren Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde olayın spontane geliştiğini söyleyen saldıragan, bu kez pişman olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 10:43
Taksiciyi öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa 'pişmanım' dedi
Abone Ol google-news

İnfial yaratan taksici cinayetinde, saldırganın ifadesine ulaşıldı. İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal araçtayken bir anda aklına gasp fikrinin geldiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, mahkemede de aynı ifadeyi tekrarlayan saldırgan, bu defa 'pişmanım' dedi. 

KIZINI ARAMIŞ

Erge’nin komşularından Aslan Kocalar ise katilin katlettiği taksici Erge’nin kızını aradığını anlattı. Kocalar “İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki ‘Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.’ Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, ‘herkese güvenme’ diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar.” dedi.

VURDUKTAN SONRA NASİHAT VERMİŞTİ

Aysal’ı gece saatlerinde yolda gören ve üşümemesi için aracına alan 2 çocuk babası taksici Oğuz Erge, saldırgana “Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” demişti. Saldırgan ise tabancasıyla vurduğu Erge’ye, “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” diye seslenmişti.

"SPONTANE GELİŞTİ"

Aysal, polisteki ifadesinde “Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklına geldiğini ve eylemi gerçekleştirdim” dedi. Aysal’ın mahkemede de aynı ifadesini tekrarlayıp, bu defa ‘Pişmanım’ dedi.


Oğuz Erge haberleri taksici haberleri İzmir haberleri

İlgili Haberler

Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin komşusu anlattı: Vurduktan sonra kızını aramış!

Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin komşusu anlattı: Vurduktan sonra kızını aramış!
İzmir’de taksici Oğuz Erge'yi katleden saldırgan tutuklandı

İzmir’de taksici Oğuz Erge'yi katleden saldırgan tutuklandı
İzmir dün gece uyumadı... Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu: Cenazesini Adli Tıp'a alkışlarla getirdiler

İzmir dün gece uyumadı... Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu: Cenazesini Adli Tıp'a alkışlarla getirdiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon