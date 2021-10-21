'Takside unutulan 1.8 milyon TL sahibine teslim edildi' haberi kurgu çıktı, taksici kendini tuvalete kilitledi

21 Ekim 2021 Perşembe, 11:43

İstanbul Sarıyer'de, iddiaya göre Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu.

Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

DHA'nın haberinde, yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalarda yaptı ve 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.

Bugün ise Show TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu 'Bu Sabah' programında olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Valizini unuttuğu iddia edilen kişi, programa telefonla bağlanarak, yaşanan olayın 'kurgu' olduğunu söyledi.

Şahıs, "Videonun çekildiğinden bile haberim yoktu. Herhangi bir şekilde kaybolmuş bir param yok. Bulunmuş bir param da yok. Ben gurbetçi değilim, Almanya'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu" dedi.

TAKSİCİ KENDİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Programın ekibi, olayın yaşandığı durağa giderek taksicilerle de konuşmak istedi. Muhabirin soruları karşısında kaçacak yer arayan taksici, kendini tuvalete kilitledi. Muhabirin, "Talimatı kim verdi?" sorusu üzerine söz alan taksici, "Onu söylemek zorunda değilim" şeklinde cevap verdi. Durağa gelen bir diğer taksici de soruları yanıtlamak yerine kameralardan kaçtı.