Taksim bombacısının savcılık ifadesi tamamlandı

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:31

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İFADESİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRDÜ

Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır'ın ifadesi ise saat 11.30'da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı.