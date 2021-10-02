Taksim Camii Kültür Sanat Vakfı, mahkeme kararı ile dağıldı
Basına “Kutsal İttifak” olarak yansıyan ve 1991’de kurulan Taksim Camii Kültür Sanat Vakfı, 9 Eylül itibarıyla mahkeme kararı ile dağıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabri Ülker, Vehbi Koç, Hayrettin Karaman, Ekmeleddin İhsanoğlu, Halis Toprak ve Sakıp Sabancı’nın da arasında olduğu kişilerce 1991’de kurulan ve kuruluşu basına “Kutsal İttifak” olarak yansıyan Taksim Camii Kültür Sanat Vakfı, 9 Eylül itibarıyla mahkeme kararı ile dağıldı.
Yıllarca tartışılan Taksim Camii projesinin gerçekleştirilmesi için 1991’de kurulan ve amaçları bölümünde “cami, çarşı, otopark ve kültür merkezi kurulması” yer alan Taksim Camii Kültür Sanat Vakfı, kurucuları ile dikkat çekmişti. Erdoğan’ın bir dönem başkanlığını da yaptığı vakıf, Taksim Camii’nin kurulması için 300 kişiden oluşan bir vakıf meclisi oluşturmuştu. Vakıf meclisinde iş insanlarının da olması nedeniyle söz konusu basına “Kutsal İttifak” ifadeleri ile yansımıştı. Vakıf, cami yapmak yerine yetkisi olmamasına karşın Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kiralaması ile gündeme gemişti. Kulübün, arsayı otopark olarak işletmesi ise tepki çekmişti.
Taksim Camii’nin inşasının başlamasının ardından 2019’da, Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı adıyla yeni bir vakıf kurulmuştu.
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