Taksim'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kavga: 1 yaralı

10.05.2026 08:29:00
Güncellenme:
DHA
Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Taksim Meydanı’nda yapılan kutlamalarda iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Taksim Meydanı’nda gece saatlerinde Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar kutlama yapmak için meydanda toplandı.

Kutlamalar sırasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine sandalye, taş ve şişe fırlattığı kavgada savrulan bir sandalye kutlama yapan kadının başına isabet etti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

