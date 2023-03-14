Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından Cerrahpaşa protestosu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:17

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:47

Depreme dayanıklı olmadığı için tahliye kararı alınan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bölümleri farklı hastanelere taşınıyor. Bu çerçevede fakültenin bazı bölümleri de Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağının duyuruldu. Bunun üzerine görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları eylem yaptı.

Hastane çalışanlarının örgütlü olduğu Sağlı ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) öncülüğündeki eyleme, birçok sağlık örgütü temsilcisi de katıldı.

Eylemde hazırlanan ortak açıklamayı, SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temsilcisi Muhsin Uysal yaptı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Edda Sönmez'in haberine göre, "Bir hafta içerisinde bu ikinci basın açıklamamız, neden ihtiyaç duyduk bu açıklamanın tekrarını yapmaya? Çünkü burada olan olmayan bütün sağlık emekçileri adına sorduğumuz soruların hepsi havada, hepsi askıda kaldı. Her birimizde ayrı ayrı derin bir endişe ve üzüntüye neden olan gelişmeler için yine burada toplandık" diyen Uysal, şunları söyledi:

HEPİMİZDE 'YARIN NE OLACAK, ACABA BEN DE GÖNDERİLİRMİYİM' KAYGISI BAŞLADI: 6 Şubat’ta ülkemizi yasa boğan deprem felaketi üzerinden 1,5 ay geçti ve İstanbul’da başta kamu hastaneleri olmak üzere olası deprem ihtimaline karşı bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Bu önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basına yaptığı açıklama ile hastaneler arası birleştirme ve taşınmaların olacağını öğrenmemizle birlikte bu kapsamda adı geçen hastanelerde çalışan sağlık emekçileri olarak hepimizde 'Yarın ne olacak, acaba bende gönderilir miyim' kaygısı başladı. Bakan yaptığı açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin çeşitli hastanelere bazı bölümlerinin de hastanemizde hizmete devam edeceğini ifade ederek, sözünü ortaya koymuş, devamını getirmediği gibi, muğlakta bıraktığı onca sorunun cevabını henüz kamuoyuyla paylaşmamıştır.

PLANLAMA YAPILIRKEN HASTANE YÖNETİCİLERİNİN FİKRİ ALINMAMIŞTIR: Hepimizin bildiği üzere son 10 yıldır olası bir depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bugüne kadar hiçbir önlem alınmayıp, yaşadığımız deprem felaketi ile apar topar oldukça karmaşık bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması ve bu sürecin karar vericilerinin konuya dair net bir açıklama yapmamış olmaları bu hastanelerde çalışan bizleri olduğu kadar bu hastanelerden hizmet alan hastalarımızı da oldukça endişelendirmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp, hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, namı diğer Taksim İlk Yardım’ın, bölge halkı için önemi tartışmasızdır. Taksim İlk Yardım Hastanesi bu bölgenin önemli ölçüde sağlık ihtiyacını karşılamakta olup Etfal Hastanesi’nin taşınması ile de acil ve poliklinik ihtiyacı basta olmak üzere duyulan ihtiyaç ve önemi iki kat artmıştır.

BİZ ÇALIŞANLARIN YAŞAMLARI, ÖZGÜL KOŞULLARI GÖZ ARDI EDİLMESİN: Cerrahpasa Tip Fakültesi’ninim buraya gelmesi demek aile sağlığı merkezinden sonraki basamak olan hastane ayağını ortadan kaldırmak demektir. Bizler için de iş yerimiz olmasının yanında büyük bir ailenin parçası olduğumuz hissiyatı her daim hissettiğimiz duygudur. Bunun içindir ki 2013 yılında buranın yıkımı esnasında geri gelmek için nasıl seferber olmuş isek, bugün de gitmemek için bütün sağlık emekçileri olarak seferber olmaya hazırız. Elbette ki hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşa edilsin, güçlendirilsin ama bütün bu yenilenmeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri ve koşulları göz ardı edilmesin. Burada bulunan her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları, kısaca bütün koşulları çalıştığımız hastanemize göre planlanmış, buraya göre ayarlanmıştır.

SÜREKLİ BİR YERLERE TAŞINMAK, SÜREKLİ YENİDEN BİR DÜZEN KURMAKTAN YORULDUK: Bin 59 kişinin hizmet verdiği bir hastaneyi anahtar teslim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kullanımına açmak, bu kadar emekçinin akıbetinin belirsizliği olacaktır. Biz bu hastanenin sağlık emekçileri olarak, sürekli bir yerlere taşınmak, sürekli yeniden bir düzen kurmaktan yorulduk. Artık kendi hastanemizde huzurla, motivasyonla hizmet vermeye, buraya göre şekillendirdiğimiz rutinimize devam etmek istiyoruz. Bizler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yenilenirken ne orada hizmet veren sağlık emekçisi arkadaşlarımızın ne de bizim mağdur edilmesini istemiyoruz. Yapılırken yere göğe sığdırılamayan, adı şehir hastaneleri olsa da şehirlerin çok uzağında olan şehir ve acil durum hastaneleri bu sürecin neresinde yer almaktadır?

KARARLAR MASA BAŞINDA ALINMAMALI: Hepimizin yaşamlarını doğrudan etkileyecek bu kararlar alınırken masa başında değil mutlaka alan gözlemleri, fiziki koşullar ve en önemlisi de orada sağlık hizmeti sunan bizlerin koşulları göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Olası deprem ihtimaline karşı planlanan bu yenilenmeler yapılırken, alanında uzman kişiler ile üzerinde çokça düşünülerek, artısı-eksisiyle olabildiğince geniş bir çerçevede değerlendirilme yapılmasını istiyoruz. Bugün bakan açıkladı, yarın başka bir açıklama ile alelacele verilecek bir kararın sonuçları biz sağlık emekçileri ve hizmet verdiğimiz hastalarımız için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

HASTANEMİZ İLE İLGİLİ KARARLAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN: Sonuç olarak biz Taksim İlkyardım sağlık emekçileri olarak diyoruz ki, hastanemiz ile ilgili alınan bu kararlar tekrar gözden geçirilsin. Yeni bir karar alınırken her iki hastanenin mevcut yöneticileri ile ortak toplantılar yapılsın, karşılıklı protokoller oluşturulsun. Hastaneler yıkılıp yeniden inşa edilirken, öncelikli yaklaşım yerinde yenilenme üzerine planlansın. Alınan karar her ne olursa olsun çalışanların fikri alınarak ortaklaştırılsın. Ve alınan bütün kararlar kamuoyuyla paylaşılarak bilgi kirliliği önlensin. Bizler yeniden başka bir hastaneye taşınmak istemiyoruz. Bizler hastanemizde kalıp hastalarımıza burada hizmet vermeye devam etmek istiyoruz."