Taksim-Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Taksim-Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olduğu duyuruldu. Peki, Taksim-Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Taksim-Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak?

Taksim-Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Taksim-Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:42

Taksim-Kabataş füniküler hattının kapatıldı. Yurttaşlar hattın neden kapandığını merak etti. Peki, Taksim-Kabataş füniküler hattı neden kapalı? Taksim-Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak?

TAKSİM - KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI NEDEN KAPALI?

Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #taksim #Kabataş #Taksim Füniküler

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