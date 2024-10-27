Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:31

Güncelleme: 27.10.2024 - 11:31

TOKİ, 35 ilde 297 arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan toplam 2 milyon 825 bin 559 metrekare büyüklüğündeki arsalar; İstanbul, İzmir, Ankara'nın da dâhil olduğu birçok ilde alıcısını bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.