Taksim ve Şişhane metro istasyonları açık mı? Taksim ve Şişhane metro durakları neden kapalı?
İstanbul Taksim’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu akşam yapılması planlanan eylem öncesi, ulaşıma engel geldi. Taksim ve Şişhane metro istasyonları açık mı? Taksim ve Şişhane metro durakları neden kapalı?
İstanbul Taksim’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu akşam yapılması planlanan eylem öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne bağlanan ara sokak girişlerine bariyerler konuldu. Taksim'e gitmek isteyen yurttaşlar metro ve otobüs seferlerinini çalışıp çalışmadını merak ediyor.
TAKSİM METRO İSTASYONU AÇIK MI?
İstanbul metrosundan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15:00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.
Saat 15:00'da Taksim metro istasyonunun girişini kapatan görevliler gelen yurttaşlara Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler istasyonlarının kapalı olduğunu söyledi.
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