Taksim’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2022 Cumartesi, 11:45

İstanbul’daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taksim Meydanı’nda tören düzenledi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda yurttaş katıldı. Minik öğrencilerin halk oyunları gösterileri yaptığı töreni aileleri de izledi.

Çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldığı törende Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.