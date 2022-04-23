Parti liderlerinden 23 Nisan mesajı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:54

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin en değerli mirasçıları çocuklarımızın;

#23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Cumhuriyetimizin en değerli mirasçıları çocuklarımızın;#23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! https://t.co/YdbO1ezffa — Meral Akşener (@meral_aksener) April 23, 2022

BABACAN: ÖZGÜR, EŞİTLİKÇİ VE DEMOKRATİK BİR ÜLKE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Babacan, "Demokrasimizin kalbi TBMM’nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygıyla yâd ediyorum. DEVA Partisi olarak yarınlara özgür, eşitlikçi ve demokratik bir ülke bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Demokrasimizin kalbi TBMM’nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.



Başta Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygıyla yâd ediyorum.



DEVA Partisi olarak yarınlara özgür, eşitlikçi ve demokratik bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. — Ali Babacan (@alibabacan) April 23, 2022

ÖZDAĞ: GÜVEN İÇİNDE BAYRAMLAR YAŞAMASINI İSTİYORUZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından 23 Nisan'ı kutladı. Özdağ, "Büyük Türk Milleti, Yarınlarda da biricik çocuklarımızın sevinç ve güven içinde bayramlar yaşamasını istiyoruz. Bizi bu mücadelede yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın #23Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum..." ifadelerini kullandı.