Taksim'de annesiyle tartışıp yola atlayan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:50

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:50

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda 10 Aralık Pazar günü saat 02.50 sıralarında meydana gelen olayda Furkan Kaya (23), annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamıştı.

Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan Kaya sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bırakmıştı.

Metrelerce yüksekten düşen genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirmişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

ANNESI BAŞINDA FERYAT ETMİŞTİ, GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Feryat sesleriyle oğlunun başında bekleyen anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Kaya’yı ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.

Bursa ameliyata alınması sonrasında yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Furkan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

“BENİ İŞTEN ALDI EVE GİDİYORDUK BİR ANDA ATLADI”

Gencin cenazesi ailesi tarafından toprağa verilirken, annesinin ifadesi de ortaya çıktı.

Kadın ifadesine, gece saatlerinde oğlunun kendisini Beşiktaş’ta çalıştığı işyerinden aldığı kendisi ile şakalaştığını ve aralarında hiçbir problem olmadığını söylediği öğrenildi. Gencin eve gittikleri esnada bir anda kendini attığını söylediği bilgisine ulaşıldı.