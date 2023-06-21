Taksim'de dehşet anları: ABD'li turist boynuna ip geçirerek otelin balkonundan atladı!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:31

Güncelleme: 21.06.2023 - 07:35

Topçu Caddesi’nde önceki akşam saat 21.30 sıralarında; caddeden geçen yurttaşlar bir otelin 7’nci kat hizasında bir kişinin iple asılı şekilde sallandığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otelin 8’inci katındaki odanın balkon korkuluklarına boynunda iple asılı olan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Otel çalışanlarının bilgisine başvuran polis, cesedin sabah saatlerinde otele giriş yapan 28 yaşındaki ABD vatandaşı Pouya Parsa’ya ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin balkonda ve odada yaptığı çalışmaların ardından Parsa’nın cesedi itfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemelerin tamamlanmasından sonra Pouya Parsa’nın naaşı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'İNTİHAR' İHTİMALİ

Polis, otelin 8’inci katındaki odada kalan Parsa’nın, balkona bağladığı ipin diğer ucunu boynuna geçirip kendini aşağı bırakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEYİP, GÖRÜNTÜLEDİLER

Yoldan geçerken otelin ön cephesinde sallanan cesedi gören bazı yurttaşlar ve turistler meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi. Bazıları ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.