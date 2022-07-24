Taksim'de kabus gecesi: Cinsel ilişki vaadiyle geldikleri binada biber gazıyla gasbedildiler

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:59

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mashaallah R. ile Arman J., sokak içerisinde gördükleri kadınlarla para karşılığı cinsel ilişki konusunda anlaştı.

Bunun üzerine ilk olarak kadınlar dikkat çekmemek için sokaktaki bir binanın içerisine girdi, bir süre sonra da Mashaallah R. ile Arman J. de kadınların arkasından binaya giriş yaptı.

BİBER GAZIYLA GASP

Mashaallah R. ile Arman J. girdikleri binada, kadınların biber gazlı saldırısına uğradı. Biber gazı sıkan kadınlar şahısların üzerindeki 350 bin euro ile kol saatlerini gasp etti. Kadınlar daha sonra biber gazının etkisinde olan gençleri, binanın dışarısına çıkartıp kovaladı.

Mashaallah R. ile Arman J. isimli yabancı uyruklu şahıslar, yaşadıkları olayın ardından en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gençleri gasp eden kadınların M.Ç. ile Shirkhan A. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri kadınları, olayın yaşandığı binanın içinde yakaladı.