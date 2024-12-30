Taksim'deki bombalı saldırı: Elbashir’e destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

Taksim’de 2022 yılında düzenlenen bombalı saldırının faili Ahlam Elbashir’e lojistik destek sağladıkları tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Taksim'deki bombalı saldırı: Elbashir’e destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındılar
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:34

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş 99 kişi de yaralanmıştı.

Bombalı saldırının faili Ahlam Elbashir’e lojistik destek sağladıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Bombalı saldırıyı düzenleyen Albashir’in Türkiye’ye geçişine yardım ettikleri ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşıladıkları, İstanbul’a intikallerini sağladıkları ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Saldırının bir numaralı failinin Türkiye’ye geçişini sağlamışlar

Gözaltına zanlılar sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.


Etiketler: #Ahlam Albashır #taksim #bombalı saldırı

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