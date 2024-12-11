Suriye’de cihatçılar Hafız Esad’ın mezarını ateşe verdi
Suriye'nin Lazkiye kentinde yönetimi ele geçiren cihatçılar, eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi.
Suriye’de terör örgütü HTŞ öncülüğünde cihatçı grupların Şam’ı ele geçirmesiyle Esad dönemi son erdi.
Yönetimi ele geçiren cihatçılar, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını ateşe vererek tahrip etti.
Hafız Esad, 1971'den 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yapmıştı. 10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye'ye bağlı Kardaha'da defnedilmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.
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