Taksim’deki Enes Kara protestosuna polis müdahalesi

14 Ocak 2022 Cuma, 20:25

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı yaşamına son vermesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Kara’nın hayatına son vermesinin ardından öğrencileri baskı altına alan tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılması yönünde çağrılar yapılmış ve öğrenci yurtları sorunu yeniden ülke gündemine oturmuştu. Ülke genelinde tarikat ve cemaatlere tepkiler gerek sokakta gerekse de sosyal medyada çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Gençlik örgütlerinin, Barınamıyoruz Hareketi ve Yurtsuzlar’ın yanı sıra çeşitli üniversite dayanışmalarının çağrısıyla, Enes Kara için Taksim’de eylem yapılacaktı. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı’nın eylemi yasakladığını duyurmasının ardından üniversiteliler İstiklal Caddesi’nde Büyük Parmakkapı Sokak’ta buluştu. Tünel’e yürümek isteyen üniversitelilere polis saldırdı. Polis saldırısının ardından üniversitelilerin bir kısmı gözaltına alındı.

Polis, Enes Kara için Taksim’de toplanan öğrencilerin basın açıklaması okumasına izin vermedi.

Öğrenciler müdahaleler ve gözaltına rağmen İstiklal Caddesi’nde “Enes Kara vicdanımızdır” sloganıyla yürüdü.

POLİSTEN İKİNCİ MÜDAHALE

İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe devam eden üniversitelilere polis yeniden saldırdı.

Polisin slogan atan herkesi gözaltına aldığı bildiriliyor.

CHP'DEN SERT TEPKİ

Polisin gençlere müdahalesine CHP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, ''Gençlerin sesine dahi tahammül edemeyen iktidar partisi, gençleri dinlemek yerine onları susturmayı tercih ediyor. Biz gençlerin öfkesine, sesine, sözüne her koşulda kulak veriyoruz ve vereceğiz. Gözaltına alınan gençler derhal serbest bırakılmalı'' ifadelerini kullandı.