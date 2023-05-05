Taksim'e metal yığını

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 04:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Bakanlığı’nın Taksim Meydanı’nda inşasına başladığı yapının acilen durdurulması gerektiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Heykel Yarışması kapsamında, “çimenlik alan içinde tel örgülerin ardında yükselen ağaç eseri”nin yapımına başladı.

Mahir Polat sosyal medya hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, AKM’nin yanı başında inşa halindeki yapıyı paylaşarak “Taksim Meydanı’na yapılan bu rezalet anında durmalı” ifadelerini kullandı.

(Mahir Polat)

‘FANTEZİ MEKÂNI DEĞİL’

Twitter hesabından yapılmak istenen eser ile eserin şu anki yapım aşamasındaki halinin fotoğraflarını paylaşan Mahir Polat, “Taksim Meydanı’na yapılan bu rezalet anında durmalı. 1. derece sit alanı Taksim Meydanı’nda metal yığını yükseliyor. Ülkenin en önemli meydanı Taksim kimsenin fantezi mekânı değildir, ülkenin en önemli kamusal alanında Kültür Bakanlığı tarafından yapılan bu akılalmaz uygulamanın acilen durdurulması lazım. Hayaller-Gerçekler. Bunun iki katı yükselecek, iki binanın arasındaki tüm boşluğu kapatacak bir metal yığını” ifadelerini kullandı.