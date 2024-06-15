Taksiye binen turiste TOMA çarptı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 04:00

İstanbul Sancaktepe’de, Ö.N. isimli polis memurunun idaresindeki TOMA, 31 Temmuz 2022’de tatil için İstanbul’a gelen ve Fransa’ya dönmek için Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden Arap asıllı Fransa vatandaşı Clemence Wafaa Arras’ın (32) içinde bulunduğu ticari taksiye çarptı.

Arras, kaza sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kazaya ilişkin alınan bilirkişi raporuna yer verildi.

Raporda, Ö.N’nin şerit ihlali yaparak ticari taksiye çarptığı kaydedildi. İddianamede, polis memuru Ö.N’nin asli kusurlu olduğu değerlendirildi. Savcılık, şüpheli Ö.N’nin 6 ay 22 günden 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Davanın geçen 13 Haziran’da görülen ikinci duruşmasında yargıç, kamera kayıtlarının istenmesi için İBB Trafik Dairesi Başkanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 23 Ocak 2025’e ertelendi.

