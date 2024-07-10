Taksiye dönüşüm davasında karar kesinleşti: Yargı, İBB'nin uygulaması 'hukuka uygun' dedi
İBB'nin UKOME’de görüşülerek hayata geçirdiği ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme projesi için açılan davada süreç tamamlandı. UKOME kararlarının iptali için esnaf odasının açtığı davayı reddeden 10. İdare Mahkemesi’nin kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından hükme bağlandı. İlk derece mahkemesinin kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı. İstinaf talebi reddedilmesiyle UKOME kararı İBB lehine kesinleşmiş oldu.
UKOME’nin 30 Kasım 2022 tarihli toplantısında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önerisiyle 1803 adet minibüsün ve isteğe bağlı
olarak taksi dolmuşların taksiye dönüşümleri ile minibüs ve taksi dolmuş hatlarında
güzergah düzenlemeleri kararı alındı.
Atıl minibüs hatlarındaki minibüslerin taksiye dönüşümü için
alınan karar, iptal istemiyle İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından
yargıya taşındı.
MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
Davayı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, dava konusu
işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve davayı reddetti.
İstinaf yolu açık olmak üzere 8 Şubat 2024 tarihli ilgili karar, esnaf odası
tarafından istinafa götürüldü.
İlgili kararı inceleyen Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava
Dairesi, dava dosyasındaki bilgi ve belgeleri inceledi. Dosyayı karara bağlayan
mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasını uygun bulmayarak
istinaf talebini reddetti. Kararda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı
teknik rapora atıf yapıldı.
İBB tarafından hazırlatılan raporda İBB sorumluluk alanında kalan toplu taşımacılık hizmetinin teknik açıdan incelendiği, mevcut sorunların tespitine ve bütüncül toplu taşıma sistemi ile bu sistemin avantajlarına yer verilerek gelecek yıllarda oluşacak taleplere karşılık verilmek adına öneriler getirildiğine değinildi.
2 Temmuz 2024
tarihli kararla birlikte UKOME kararı İBB lehine kesinleşmiş oldu.
BENZER UYGULAMALARA EMSAL OLACAK
Türkiye genelinde bu sayıda ve bu özelliklerde araçların taksiye dönüştüğü ilk işlem olan UKOME kararının yargı mercilerinde de kesinleşmesi Türkiye'de benzer uygulamalara hukuki açıdan emsal olma özelliği taşıyor.
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