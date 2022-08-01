'Taliban bayraklı' düğün konvoyuna soruşturma açıldı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:42

Aydın’ın Merkez İlçesi Efeler'in Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, Taliban'ın kullandığı 'Tevhid bayrağı'nın açıldığı belirtilen düğün konvoyuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

Konvoyun geçtiği güzergahta çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün aktardığına göre, konvoydakilerin bir bölümü Efeler'deki bir tarikat üyesinin düğünü için şehir dışından geldi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “31 Temmuz 2022 günü saat 12.30 sıralarında sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan ilimiz sınırları içerisindeki bir düğün konvoyuna ait görüntüler ile alakalı gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.