'Taliban bayraklı' düğün konvoyuna soruşturma açıldı
Aydın'da 'Tevhid bayrağı'nın açıldığı belirtilen düğün konvoyu hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, "İnceleme çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Aydın’ın Merkez İlçesi Efeler'in Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, Taliban'ın kullandığı 'Tevhid bayrağı'nın açıldığı belirtilen düğün konvoyuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
Konvoyun geçtiği güzergahta çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Sözcü'den Latif Sansür'ün aktardığına göre, konvoydakilerin bir bölümü Efeler'deki bir tarikat üyesinin düğünü için şehir dışından geldi.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Aydın Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “31 Temmuz 2022 günü saat 12.30 sıralarında sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan ilimiz sınırları içerisindeki bir düğün konvoyuna ait görüntüler ile alakalı gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
31 Temmuz 2022 günü saat 12.30 sıralarında sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan İlimiz sınırları içerisindeki bir düğün konvoyuna ait görüntüler ile alakalı gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.— Aydın İl Emniyet Müdürlüğü (@AydinEmniyet) July 31, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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