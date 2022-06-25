Taliban'dan Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:31

İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, perşembe günü yaşamını yitirmişti. İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere binlerce insan akın etmişti.

Vefatı tarikatında büyük üzüntüye neden olan Ustaosmanoğlu için, Afganistan yönetimini ele geçirdiği günden beri kadın haklarını zedeleyici kararlarıyla gündeme gelen, şeriat kanunlarını halkına uygulatmaya çalışan Taliban da taziye mesajı paylaştı.

"TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BÜYÜK BİR KAYIP"

Taliban'ın "Dışişleri Bakanlığı" Sözcüsü Abdül Kahar Balki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ustaosmanoğlu'nun ölümünü telafisi mümkün olmayan büyük bir kayıp olarak gördüğünü söyledi. Balki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İslam aliminin büyük âlimi, müthiş vaiz ve milyonların hocası Şeyh Mahmut'un Hakk'a gittiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

Afganistan İslam Emirliği'nin Dışişleri Bakanlığı bunu büyük âlimin ölümünü yeri doldurulamaz bir kayıp olarak görüyor"

https://twitter.com/QaharBalkhi/status/1540303562076454914?s=20&t=pHigfZnk1vviC7dcXkwgYA