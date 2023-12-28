Taliban diplomasisi: İsmailağa cemaati son dönemde Afganistan temaslarını yoğunlaştırdı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:06

İsmailağa cemaatinden bir heyeti 20 Aralık’ta Afganistan’a giderek sosyal hizmetler ve eğitim alanında yeni açılışlar yaptıklarını duyurdu.

Cemaatin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İsmailağa camiamızın dış hizmetler kuruluşu İDDEF nezaretinde hocalarımızdan oluşan heyetimiz Afganistan’da temaslarda bulundu. Sosyal hizmetler,eğitim alanında yeni açılışlar ve halk buluşması gerçekleştirildi” dedi.

TÜRKİYE’YE DE GELDİLER

Bu görüşmeyle birlikte son üç ayda Taliban ile üçüncü kez bir araya gelinmiş oldu. Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki 28 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret etmişti. Muttaki İstanbul’da Afganistan konsolosluğunu, Ankara’da ise büyükelçiliği ziyaret etmişti. Hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapan Muttaki, İsmailağa cemaatini ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirmişti. Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu bu görüşmelerle ilgili “Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki tekkemiz İsmailağa Camisi’ne ziyarette bulundular. Ümmet adına istişare ve fikir alışverişi oldu” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

HAKKANİ İLE GÖRÜŞME

Afgan bakanın Türkiye ziyaretinden sonra, 29 Kasım’da İsmailağa cemaati mensupları Afganistan’a iki kez giderek üst düzey görüşmelerde bulundu. Muttaki’nin ziyaretinden bir ay sonra İsmailağa heyeti İçişleri Bakanı Siraceddin Afgani ile bir araya geldi. Cemaat üyeleri bakanla poz verdi. Kasım ayında yapılan görüşmeyi de gazetemiz gündeme getirmişti. Bu kez cemaatin Afganistan’da sosyal tesisler ve eğitim alanları kurması “Diplomatik ilişkiler İsmailağa üzerinden mi yürütülüyor” sorusunu akıllara getirdi.