İsmailağa bu kez de kadınların seyahatine karıştı: 'Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 22:35

Güncelleme: 22.12.2023 - 22:40

İsmailağa cemaatinin Bursa Temsilciliği olarak faaliyet gösteren Uluçınar Derneği’nden Hasan Alkan isimli kişinin sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

90 KİLOMETRE KOTASI

“Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz" diyen Alkan şunları söyledi:

“Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz. ‘Abla nereye gidiyorsun?’, ‘Oğul Erzurum’a gidiyorum’, ‘E kimle gidiyorsun?’, ‘Tek başıma’… ‘Abla olmaz böyle, gidemezsin, caiz değil’, ‘Sen ne diyorsun? Bu ne ki? Ben Almanya’ya da gidebiliyorum’… Ya gidebilirsin, paran vardır, biner gidersin falan ama… Bak İsmailağa’daki fetva kurulu hocalarımız diyor ki ‘Bir kadın 90 kilometrenin üzerine mahremsiz yani amcası, dayısı, oğlu, yeğeni olmadan gidemez’ diyor. ‘Ama ben hocam Umre’ye gidiyorum’, ya gitme. Allah seni imtihan ediyor. ‘Ama mahremim yok’, Allah sana mahrem vermediyse sen Umre’ye gitme. Belki gitmezsen daha çok kazanırsın.”

İsmailağa bu kez de kadınların seyahatine karıştı



Üst limit 90 kilometre!https://t.co/pjp43sJfKA pic.twitter.com/bJ2mFWO79L — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 22, 2023

O sözler başta kadınlar olmak üzere sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.