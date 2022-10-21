Taliban üyelerinin laikliği hedef almasına ve ‘Kürdistan’ çağrısı yapmasına tepki: ‘Zalimlerden âlim olamaz’

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Diyarbakır’daki “Âlimler Buluşması”nda konuşan Afganistan’daki Taliban hükumetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Kürdistan’ı tanıyoruz” derken, Dünya Alimler Birliği Erbil Temsilcisi Ahmed Abdulvahap Pencwini ise “Haçlıların, Siyonizmin var ettiği en zararlı şeylerden bir tanesi de laiklik” ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, söz konusu toplantıyı ve içeriğini “laikliğe ve ulusal birliğimize meydan okuma” olarak nitelendirdi. “Kendi ülkesinde zalim olanlar, Türkiye’de âlim olamazlar” diyen Filiz, “Tam da bu etnikçi ve dinci söylemleri yüzünden kendi ülkeleri sömürgeleştirilmiş, köleleştirilmiş ve geri bırakılmış olan konuşmacılar, Türk ulusunun birlik ve beraberliğini ortadan kaldırmak için ‘Kürdistan’ı tanıdıklarını ve Kürtlerin laik eğitimden kurtulmaları gerektiğini’ ilan etti” diye konuştu.

Filiz, şöyle konuştu: “Laik bir ülkenin çağdaş eğitimini Talibancı, etnikçi ve gerici bir karanlığa teslim etmek için kendi ülkelerinde emperyalizmin uyguladığı yıkımı ülkemizde de deneme faaliyetlerinin bir uzantısı. Kendi ülkelerine dinciliği ve etnikçiliği dayatıp yerle bir eden sömürgeciler, Türkiye’nin ulusal birliği ve laikliğine karşı İslam dinini kalkan gibi kullanarak saldırıyor” ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR’DA BULUŞTULAR

Başkanlığını eski Hizbullah hükümlüsü Enver Kılıçaslan’ın yaptığı “İslami Tebliğ Tedris İlim ve Hareket Adamları Derneği”, 15-16 Ekim’de Diyarbakır’da “7. Âlimler Buluşması”nı gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan konuşmalar ve sonuç bildirgesi tepki çekti. Taliban sözcüsü Mücahid, “Kürdistan’ı tanıyoruz. Kürdistan sorunu sadece Kürtlerin değil, İslam devletlerinin de sorunu” derken, Pencwini ise “Laikliğin yapmaya çalıştığı en önemli şey Kürtleri akideden koparmak, tevhide dair ilişkilerini kesmek ve onları bir şekilde kendi medeniyetine yabancısı hale getirmektir. Haçlıların, Siyonizmin var ettiği en zararlı şeylerden bir tanesi de laikliktir” ifadelerini kullandı. LGBTİ’lerin de hedef alındığı sonuç bildirgesinde ise “şeri medreselerin ve ulemanın desteklenmesi ve medreselerin yeniden yapılanması, Taliban yönetiminin tanınması” çağrısı yapıldı.