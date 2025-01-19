Tam 369 adet sentetik ecza... Kırıkkale'de 'uyuşturucu' baskını: 3 tutuklama
Kırıkkale’de uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, S.C.D., K.D. ve M.M.T. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 369 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Kırıkkale #uyuşturucu
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