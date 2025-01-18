Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evden kılıç çıktı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve bir şahsın gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ile 1 adet kılıç ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor.
Bu çerçevede Akyazı ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde H.A. (60) isimli şahsın ikametgahına operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda; 4 kilogram kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 1 adet kılıç ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Etiketler: #sakarya #uyuşturucu #Operasyon #kılıç
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