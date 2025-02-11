Tam 66 litre ele geçirildi! Bolu'da 'etil alkol' operasyonu: Sahte içki yapımında kullanılacaktı...

Bolu’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda sahte içki yapımında kullanılacak 66 litre etil alkol, 192 cinsel içerikli hap ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Tam 66 litre ele geçirildi! Bolu'da 'etil alkol' operasyonu: Sahte içki yapımında kullanılacaktı...
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:50

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3-9 Şubat tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda 30 bin 240 makaron, 66 litre etil alkol, 235 şişe alkol aroması, 192 cinsel içerikli ürün ve 13 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Etiketler: #bolu valiliği #bolu

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