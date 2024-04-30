Tam 750 bin liralık plan... 75 yaşındaki kadının evine böyle geldi!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:23

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:23

Küçükçekmece'de 75 yaşındaki emekli N.S., polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle 18 Nisan Perşembe günü emniyete başvurdu.

N.S. polise verdiği ifadede "Beni telefonla arayıp, polis olduklarını söyleyerek evimdeki altınların sahte olabileceğini söylediler. Altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Kapıma gelen kişiye altınları bir poşete koyarak teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturmada şüphelinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelinin telefonla konuşarak, mağdurun oturduğu binaya geldiği ardından yukarı çıktığı görüldü.

Kısa bir süre sonra aynı kişinin elindeki poşetle binadan dışarı çıkarak hızla uzaklaştığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli İbrahim K.'yi (22) gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.