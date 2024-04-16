Ünlü fenomen Berkcan Güven'den Alizade'ye 'dolandırıcı' iddiası

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:05

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:10

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Berkcan Güven son zamanlarda yaptığı şarkılarla gündemdeydi. Pek çok fenomen ve rapçi ile düet yapan Berkcan Güven, Azerbaycan asıllı Rus rapçi Alizade ile birlikte yayımladığı şarkılarıyla büyük ses getirmişti. Güven, Alizade ile davalık olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomenleri Reynmen, Berkcan Güven, Efe Uygaç, Enes Batur ve Kendine Müzisyen adıyla bilinen Kemal Can Parlak; İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'da bir araya geldi. Bir canlı yayın platformunda yayımlanan programa fenomenlerin samimi açıklamaları damga vurdu.

Programın dikkat çeken anlarından biriyse İbrahim Tilaver'in Berkcan Güven'e "Alizade seni nasıl dolandırdı?" diye sormasıydı. Kahkahalara boğulan Güven, beraber yaptıkları şarkıların davalık olduğunu söyleyerek ekledi:

"Şarkılar şu an davalık, haklarında hayırlısı olsun, yolları açık olsun"

Berkcan Güven ve Alizade'nin 'Kalbin bana kaldı' ve '24/7' adında iki şarkısı bulunuyor.

Ünlü rapçi Alizade şu sıralar Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Ezhel ile olan yakınlığıyla dikkat çekiyor.