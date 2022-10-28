Tamamı tarım arazisinden oluşan alana bazalt ocağı kurulacak: Yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde...

28 Ekim 2022 Cuma, 12:34

Osmaniye Düziçi'nde Ersin Mermer Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yapı malzemeleri ve mıcır üretiminde kullanılan bazalt ocağı için Osmaniye Valiliği’ne başvuru yaptı. Başvurunun incelenmesi soncunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci dün başladı.

Böcekli köyüne 164 metre uzaklıkta kurulucak olan ocağın toplam maliyeti 1 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Proje alanı, 214 bin 192 metrekare yani yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Tamamı tarım arazisinde yapılacak olan proje kapsamında yıllık 150 bin ton bazalt, bin 500 ton da atık malzeme çıkarılması planlanıyor. İlçede, buğday, mısır, zeytin, yer fıstığı gibi tarım ürünleri üretiliyor.

ENDEMİK BİTKİLER VAR

Arazi hazırlama sürecinde bazaltı üretimi başlamadan önce ortalama beş santimerelik bitkisel örtü tabakası kaldırılacak. Öte yandan, proje alanı ve yakın çevresinde 24 familyaya ait 59 bitki tespit edildi. Ayrıca bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgede yaşayan/yetişen, dünyanın başka yerinde yaşama/yetişme ihtimali olmayan endemik türler de bulunuyor. Bunların içerisinde Türkçede tavşantopuğu olarak da bilinen Astragalus vaginans, zerdali dikeni ve meşe havacivası bulunuyor.