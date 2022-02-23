Tamer Karadağlı küfür ve hakaret nedeniyle şikayetçi olduğu davada ifade verdi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:51

Oyuncu Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendilerine yapılan yorumlardan dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuşlardı.

Şikayet üzerine savcılık, şüpheli Özcan D. hakkında dava açtı. Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi de İstanbul'da yaşayan şikayetçi Tamer Karadağlı'nın ifadesinin talimat yoluyla alınmasına karar verdi. Tamer Karadağlı bugün avukatı Mehmet Murat Aslan ile ifade vermek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.

Şikayetçi olarak ifade veren Karadağlı, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Karadağlı'nın ifadesinin, Antalya'daki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

"HUKUKİ HAKKIMI KULLANDIM"

Tamer Karadağlı duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Şikayetçiyim. Söyledim. Sosyal medya üzerinden hakaret ve küfredildi. Ben de sorumlu bir vatandaş olarak hukuki hakkımı kullandım" dedi. Karadağlı, "Hangi olay?" diye sorulması üzerine "Bu röportaja girer ama, gerekli açıklamayı yaptım" diye cevap verdi.

İDDİANAME

İddianamede, Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'ın arkadaş oldukları, 21 Nisan 2021'de şikayet dilekçesi veren şikayetçilerin Iraz Yıldız'a Instagram hesabı üzerinden yorum yapan Özcan D'nin yaptığı yorumlarla hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddia edildi.



