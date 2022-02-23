Tamer Karadağlı küfür ve hakaret nedeniyle şikayetçi olduğu davada ifade verdi
Oyuncu Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'la birlikte sosyal medyada küfür ve hakarete uğradığı gerekçesiyle yaptığı şikayet sonucu açılan dava için ifade verdi.
Oyuncu Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendilerine yapılan yorumlardan dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuşlardı.
Şikayet üzerine savcılık, şüpheli Özcan D. hakkında dava açtı. Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi de İstanbul'da yaşayan şikayetçi Tamer Karadağlı'nın ifadesinin talimat yoluyla alınmasına karar verdi. Tamer Karadağlı bugün avukatı Mehmet Murat Aslan ile ifade vermek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.
Şikayetçi olarak ifade veren Karadağlı, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Karadağlı'nın ifadesinin, Antalya'daki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
"HUKUKİ HAKKIMI KULLANDIM"
Tamer Karadağlı duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Şikayetçiyim. Söyledim. Sosyal medya üzerinden hakaret ve küfredildi. Ben de sorumlu bir vatandaş olarak hukuki hakkımı kullandım" dedi. Karadağlı, "Hangi olay?" diye sorulması üzerine "Bu röportaja girer ama, gerekli açıklamayı yaptım" diye cevap verdi.
İDDİANAME
İddianamede, Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'ın arkadaş oldukları, 21 Nisan 2021'de şikayet dilekçesi veren şikayetçilerin Iraz Yıldız'a Instagram hesabı üzerinden yorum yapan Özcan D'nin yaptığı yorumlarla hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddia edildi.
İlgili Haberler
- Çağlar Ertuğrul’dan, Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Tamer Karadağlı’ göndermesi
- Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil ve Tamer Karadağlı yorumu
- AYM, cumhurbaşkanına hakaret davasında oybirliği ile 'ihlal' kararı verdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonsporlu futbolcuda dikkat çeken ayrıntı
- Uluslararası basın krizi nasıl gördü?
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!