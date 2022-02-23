AYM, cumhurbaşkanına hakaret davasında oybirliği ile 'ihlal' kararı verdi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Antalya’daki tatil yapan bir kişi, 2014’te Samsun’da açılan “Hırsızı, katili, yobazı kovala” pankartı nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakkında dava açılan kişi, Samsun’a hiç gitmediğini, isim benzerliği olduğunu vurguladı. Delilleri inceleyen mahkeme, söz konusu kişi hakkında beraat kararı verdi.

Bunun üzerine kişi, tazminat talebinde bulundu. Talebi reddedilince konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuruyu değerlendiren AYM, oybirliği ile “hak ihlali” kararı verdi, 4 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, yakalama kararındaki usul yönünden eksikliklere ve “soruşturma aşamasındaki özensizliğe” dikkat çekildi.