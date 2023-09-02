Tamer Karadağlı'dan Şehitkamil Sahnesi'ne ziyaret: 'O kadar etkilendim ki ağzım açık kaldı'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:22

Güncelleme: 02.09.2023 - 14:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde D.T. Şehitkamil Sahnesi ve Şehitkamil Sanat Merkezi’ni gezdi.

"AĞZIM AÇIK KALDI"

Tamer Karadağlı, “O kadar etkilendim ki ağzım açık kaldı. Yani ben Türkiye’nin diğer yerlerinde ne yazık ki bu kadar kaliteli ve bu kadar detaylı hazırlanmış, yapılmış bir sahne görmedim. Yani buna en yakın olan yer AKM bence. Rıdvan Başkanımı kutluyorum. Bu yapı, bütün diğer belediyelere de bence örnek olması gereken bir yer. Gaziantep gibi bir şehir için müthiş bir kazanım. Türkiye için müthiş bir kazanım” dedi.

Genel Müdür Tamer Karadağlı ile Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra toplam 5 bin 550 metrekarelik alan üzerinde hizmet veren ve içerisinde, sanat galerisi, 366 kişilik konser salonu, temel resim, yağlı boya, ebru ve hat, keman, bağlama, gitar, tambur ve piyano atölyeleri, prova odası, sanat kütüphanesi, açık amfi alanı ve kafeterya bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi’ni gezdi.

"BENCE ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR SAHNE"

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “O kadar etkilendim ki ağzım açık kaldı. Yani ben Türkiye’nin diğer yerlerinde ne yazık ki bu kadar kaliteli ve bu kadar detaylı hazırlanmış, yapılmış bir sahne görmedim. Yani buna en yakın olan yer AKM bence. Rıdvan Başkanımı kutluyorum" dedi.

Karadağlı, şöyle konuştu:

"Bu yapı, bütün diğer belediyelere de bence örnek olması gereken bir yer. Yani Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi, bence örnek gösterilecek bir sahnedir. Yani her şey beni çok etkiledi. Sahne, bütün alt katı, üst katı, seramikler ve engelli vatandaşlarımız için hazırlanan erişimlere kadar her şeyi çok etkiledi. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nin kendine ait bir kadrosu olacak.

Neredeyse her gün oyun seyretme imkanı olacak. Şehitkamil Sanat Merkezi de beni ayrı bir etkiledi. Yani ben etkilendikçe etkileniyorum. Müthiş bir Sanat Galerisi var. Ben; Ankara’da, İstanbul’da zor gördüm. Rıdvan Başkanımı tebrik ediyorum. Gaziantep gibi bir şehir için müthiş bir kazanım, Türkiye için müthiş bir kazanım. Her şeyi bu ülke için yapıyoruz zaten. Başkanımı, kutluyorum, gönülden kutluyorum hem de."