Tamir etmek için durmuştu, araç küllere dödü
İstanbul Pendik'te sürücüsünün arızasını gidermek için uğraştığı araç, bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 19.00 sıralarında, Güllü Bağlar Mahallesi Uygun Sokak'ta park halindeki 54 ABZ 009 plakalı hafif ticari araçta çıktı.
BİR ANDA ALEV ALDI
İddiaya göre, sürücüsünün arızasını gidermek için uğraştığı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı kapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına köpüklü suyla müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yanan aracın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Mahalle sakinlerinin de yangın nedeniyle sokağa döküldüğü görüldü.
Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. Yanan araç, vatandaşların cep telefonu kamera görüntülerine de yansıdı.
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