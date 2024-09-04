Tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi
Muğla'da, arızayı gidermek için beton mikserine giren Ali Karakurt (38), iş arkadaşı Ş.E.'nin (60) mikseri çalıştırması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Yörükoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında meydana geldi.
Beton mikseri arızalanınca Ali Karakurt, tamir için içine girdi. Karakurt'un içeride olduğundan habersiz olan işçilerden Ş.E. ise beton mikserini çalıştırdı. Olayı fark eden diğer işçiler, mikseri durdurup, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Karakurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ş.E. ise ifadesi için gözaltına alındı.
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